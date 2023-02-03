Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? (2023 MEB tatil takvimi)

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okullarda 2. dönemin başlayacağı tarih belli oldu. 15 tatilin keyfini süren öğrenciler, 2. dönem öncesinde eksiklerini gidermeye başladı. Peki, okullar ne zaman açıklanacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman açılacağı belli oldu.



Buna göre; 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'te sona erecek ve okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Okullarda ikinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecek.