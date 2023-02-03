Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? (2023 MEB tatil takvimi)

Okullarda 2. dönemin başlayacağı tarih, yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 23 Ocak'ta başlayan sömestr tatili sürmeye devam ederken, öğrenciler 2. dönem içni hazırlıklarını yapmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında, okullarda tatil takvimi belli oldu. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? (2023 MEB tatil takvimi)

tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okullarda 2. dönemin başlayacağı tarih belli oldu. 15 tatilin keyfini süren öğrenciler, 2. dönem öncesinde eksiklerini gidermeye başladı. Peki, okullar ne zaman açıklanacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman açılacağı belli oldu.

Buna göre; 23 Ocak'ta başlayan 3 Şubat 2023'te sona erecek ve okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? (2023 MEB tatil takvimi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecek.

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