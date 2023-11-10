Okullarda ara tatil zili bugün çaldı

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çaldı.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.



Resmi başlangıcı 13 Kasım olan ara tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek.

MEB’in takvimine göre ders zili, 20 Kasım’da tekrar çalacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat’ta bitecek. İkinci dönemin ara tatili 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.



Eğitim yılı14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 24'te başlayacak.

