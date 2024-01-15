Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri başladı

Ortaç, "Sanat atölyemizde öğrencilerimizin daha eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla mozaik çalışması ile ebru çalışması yapılmaktadır. Bu hafta okulumuzda Hasankeyf ve Midyat gezisi de düzenleyeceğiz. Kermes, şiir dinletisi, drama çalışmaları, sergi gibi etkinlikler de gerçekleştireceğiz." dedi.



Öğrencilerden Asya Nur Ergün, sanat atölyesinde mozaik ile figür tasarımı ve sulu boya çalışması yaptıklarını belirtti.



Meryem Azra Güneyso da etkinlik haftası kapsamında okulda çeşitli aktiviteler düzenlendiğini, bunlardan ebru ve mozaik çalışmasına katıldığını söyledi.



Atölyede arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Güneyso, "Burada hem el becerimiz hem de sanatsal yeteneğimiz gelişiyor. Bu çalışmalar çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.