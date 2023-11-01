Okullarda müfredat ne zaman değişecek, nasıl olacak? Bakan Tekin tarih verdi

Okullarda müfredat değişikliğinin ne zaman olacağı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı. Yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, müfredat değişikliği sonrasında ne olacağını merak ediyor. Peki, okullarda müfredat ne zaman değişecek, nasıl olacak?

Okullarda müfredat ne zaman değişecek, nasıl olacak? Bakan Tekin tarih verdi

Okullarda müfredat değişikliği için tarih araştırmaları başladı. Milli Bakanlığı, öğretmenlerin yoğun ve fazla ders konuları nedeniyle konuları yetiştiremediğini açıklamış ve müfredat değişikliğine gidileceğini belirtmişti. Peki, okullarda müfredat ne zaman değişecek, nasıl olacak?

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız." diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

"MÜFREDAT AĞIR, HAFİFLETECEĞİZ"

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız.

çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.

Müfredat değişikliği açıklaması ardından merak edildi: Müfredat ne demek?

Müfredat değişikliği açıklaması ardından merak edildi: Müfredat ne demek?

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