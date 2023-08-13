Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yeni dönemde okulların başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı ve ara tatillerin kaç gün olacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 yılında okulların başlangıç tarihi ile ilgili gelişmeler...



YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



2023-2024 DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.



