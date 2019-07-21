Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların hayvan sahiplenebilmeleri için çalışma başlattıklarını açıkladı.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, barınaktan sahiplendiği ve Bakanlığın bahçesindeki kulübede bakılan "Pergel" adlı köpek ile fotoğrafına yer verdi.



Okul bahçelerinde hayvan beslenmesinin önemini vurgulayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:



"Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. 'Bir bu mu kaldı?' dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, 'sevgi' kadar büyük bir fark var."