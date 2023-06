Onur belgesi nedir, kimlere verilir?

Karne gününe doğru başarı belgelerinin ayrıntıları da merak konusu oldu. Öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da not ortalamaları doğrultusunda takdir veya teşekkür belgesi alacaklar. Bazı öğrenciler ise başarı belgelerine ek olarak onur belgesiyle ödüllendirilecek.



Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;



a) Teşekkür belgesi,

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi verilir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;



a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,



b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,



c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,



ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,



d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,



e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,



f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,



g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,



ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.



(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.