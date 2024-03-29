imsakiye

Ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı: 2024 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınavların tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26-27 Mart tarihinde tamamlanan ortak sınavların ardından soru ve cevaplar yayımlandı. Peki, 2024 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı: 2024 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Bakanlığınca (), 26-27 Mart'ta yapılan ülke geneli ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı. 

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart'ta; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart'ta ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, ilk kez açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında 14 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu soru kullanıldı. 6. sınıf matematik yazılı sınavında ise 10; 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılı sınavında 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

ORTAK SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ORTAK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...