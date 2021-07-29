Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, nasıl hesaplanır? (OBP YKS’ye nasıl eklenir?)

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu yüzde 60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olacaktır.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.



Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

OBP YKS’YE NASIL EKLENİR?



YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.



Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı ise okul notlarının eklenmesiyle oluşuyor.

Öğrencilerin lise yaşamı boyunca aldıkları notlar yani diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor.

Yani Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.