Ortaokul öğrencilerine yönelik 2 bin 800 soruluk 42 fasikül yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ilk, ortaokul ve lise öğrencileri için sunduğu kaynak desteğini giderek daha da büyütüyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerinin ardından 5. ünitenin çalışma fasikülleri de yayınlandı.

Daha önce ilk dört üniteyi kapsayan 192 fasikülde 14 bin 200 soru öğrencilere sunulmuştu. Çalışma fasikülleri, işlenen konuların pekiştirilerek öğrenmeyi kalıcı hale getirecek ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı.

Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı.

Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi eğlenceli etkinliklere de yer verildi.

8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe Fasikülü, 4 Matematik Fasikülü, 4 Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fasikülü olmak üzere toplam 14 fasikül hazırlandı. 7. sınıf düzeyinde 3 Türkçe Fasikülü, 2 Matematik Fasikülü, 2 Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 10 adet fasikül hazırlandı. 6. sınıf düzeyinde 2 Türkçe Fasikülü, 2 Matematik Fasikülü, 2 Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde 2 Türkçe Fasikülü, 3 Matematik Fasikülü, 2 Fen Bilimleri Fasikülü ve 2 Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül hazırlandı. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Yaşanılan sürecin farkı dikkate alınarak öğrencilere sunulan kaynak desteğinin ölçeğinin büyütüldüğünü dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz. Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladık. Örneğin Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma Soruları; 5,6 ve 7. sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Tekrar Testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımlamıştık. Bugün de ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin beşinci ünitelerini erişime açtık. Desteğimiz devam edecek” dedi.



Selçuk, öğrencilere kaynak desteği sürecini başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde hazırlıklara katkı veren öğretmenlere teşekkür etti.

