Ortaokul ve lise "ortak sınav" tarihleri belli oldu: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve liselerde yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu. Takvime göre, ikinci dönem 1.ortak sınavları mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve lise "ortak sınav" tarihleri belli oldu: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ülke genelinde yapılacak ortak sınavların tarihi belli oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Ortaokul ve lise "ortak sınav" tarihleri belli oldu: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 1

ORTAK TARİHLERİ

Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Ortaokul ve lise "ortak sınav" tarihleri belli oldu: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 2

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

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