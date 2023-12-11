Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor

Ortaokullarda verilecek "Görgü Kuralları ve Nezaket" seçmeli dersi 9 üniteden oluşuyor.

72 saatlik eğitim programını içeren dersle öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişisel ilişkilerinde buna uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor.

Liselerde verilecek "Adabımuaşeret" dersi ise 7 üniteden oluşuyor. 9'uncu ve 10'uncu sınıflara verilecek ders, 36 saatlik eğitim programı içeriyor.Teorik bilgi aktarımından ziyade drama, gözlem ve tartışma gibi etkinliklerle işlenecek dersle öğrencilere karşılıklıklı sevgi ve saygı ile toplumsal huzur için gerekli kurallar aşılanacak.