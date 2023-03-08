ÖSYM 2023 YKS kılavuzunu paylaştı: YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu

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Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu.



Seçim takvimi nedeniyle üniversite sınavının ne zaman olacağı bu tarihe kadar ilan edilmemişti. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından YKS tarihi de belli oldu.

TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.



2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

Başvurular 23 Mart'a kadar ÖSYM internet adresinden ya da mobil uygulamadan yapılabilecek .