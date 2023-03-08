ÖSYM 2023 YKS kılavuzunu paylaştı: YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

ÖSYM 2023 YKS kılavuzunu paylaştı: YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu
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Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Seçim takvimi nedeniyle üniversite sınavının ne zaman olacağı bu tarihe kadar ilan edilmemişti. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından tarihi de belli oldu.

TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.


2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

Başvurular 23 Mart'a kadar ÖSYM internet adresinden ya da mobil uygulamadan yapılabilecek .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." 

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