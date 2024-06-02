ÖSYM duyurdu: 2024-YDUS 1. Dönem Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM SORU CEVAP DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "2 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 2 Haziran 2024 tarihinde saat 13.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 12 Haziran 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.