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ÖSYM duyurdu: İSG/2 başvuruları başladı

ÖSYM, 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2) başvurularıyla ilgili duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, İSG/2 başvuruları bugün itibariyle başladı.

ÖSYM duyurdu: İSG/2 başvuruları başladı

, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 
İSG'ye başvurular, 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. 

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ÖSYM duyurdu: İSG/2 başvuruları başladı - 1

İSG/2 BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 26 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-İSG/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 

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