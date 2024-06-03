ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı)

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başladı. ALES başvuru kılavuzuyla sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı)

tarafından yapılan yazılı açıklamayla 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-/2) başvurularının başladığı duyuruldu.

2024-ALES/2: Kılavuz ve Bilgileri 

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı) - 1

/2 BAŞVURU DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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