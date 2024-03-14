ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YDS sınav giriş belgesi duyurusunda; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.de açıklanacak.

