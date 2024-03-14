ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM tarafından düzenlenecek YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, YDS/1 oturumu 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav günü adayların yanında bulundurması gereken YDS sınav giriş begeleri erişime açıldı.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
YDS sınav giriş belgesi duyurusunda; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.de açıklanacak.
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