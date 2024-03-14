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ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, YDS sınav yerlerini gösteren belgeyi ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecekler.

ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM tarafından düzenlenecek /1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, /1 oturumu 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav günü adayların yanında bulundurması gereken YDS sınav giriş begeleri erişime açıldı. 

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM duyurdu: 2024-YDS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (YDS sınav yerleri sorgulama) - 1

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YDS sınav giriş belgesi duyurusunda; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.de açıklanacak.

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