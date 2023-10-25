ÖSYM e-YDS başvurularını almaya başladı: e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, e-YDS 2023/11 İngilizce alanında, 11 Kasım'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İşte, 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) başvurularında son tarih...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Sınava başvurular 2 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.



Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.



Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.



SINAV KONTENJANI KAÇ?



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 4 bin 200, İstanbul'da 460, İzmir'de 116 ve Adana'da 306 olarak belirlendi.



e-DENEME SINAVI HAZIRLANDI



Ayrıca e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlandı.



Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ile 2023 e-YDS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor.