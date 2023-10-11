ÖSYM sınav takvimi 2024: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

2024 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasını bekleyen binlerce öğrenci, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. 2024 yılı için sınav takviminin belli olmasını bekleyen öğrenciler, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına ne zaman gireceklerini merak ediyor. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?



2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?



2024 yılı ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini kasım ya da aralık aylarında yayımlamaya başlıyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.