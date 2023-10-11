ÖSYM sınav takvimi 2024: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimi için tarih araştırmaları sürüyor. Milyonlarca öğrenci önümüzdeki yıl girecekleri KPSS, YKS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları öncesinde hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, sınavların net tarihini öğrenip çalışmalarını ona göre planlamak istiyorlar. Peki, 2024 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2024: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

2024 sınav takviminin yayımlanmasını bekleyen binlerce öğrenci, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. 2024 yılı için sınav takviminin belli olmasını bekleyen öğrenciler, , , , ve sınavlarına ne zaman gireceklerini merak ediyor. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

2024 ÖSYM TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2024 yılı ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini kasım ya da aralık aylarında yayımlamaya başlıyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM sınav takvimi 2024: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? - 1

KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında düzenlenecek olan, KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...