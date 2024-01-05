ÖSYM sonuç tarihi verdi: Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınavları 24 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştı. Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

SINAV SONUÇ TARİHİ



ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.



SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.