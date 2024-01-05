ÖSYM sonuç tarihi verdi: Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini duyurmuştu. Peki, Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sonuç tarihi verdi: Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(hakimlik-savcılık) sınavları 24 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştı. Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

ÖSYM sonuç tarihi verdi: Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SINAV SONUÇ TARİHİ

'nin belirlediği takvime göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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