ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?



Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.



Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.

