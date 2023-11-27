Özel okulda kitap ücreti oyunu: 2 bin TL olan kitaptan 15 bin TL aldı

Tuana Çiftçi-NTV İstanbul

Adana'da bir veli 15 bin lira verdiği okul kitaplarının aslında 2 bin lira değerinde olduğunu öğrenince konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığıysa iddiayla ilgili soruşturma başlattı.



Avukat Nazan Akça Subaşı, 9 yaşındaki kızını özel bir okula kaydettirdi.



Ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 15 bin liralık fatura çıkartıldı.



Kitapları başka bir yerden almak isteyen Subaşı, okul yönetiminden liste istedi ancak idare bu teklifi reddetti. Üstüne de ''Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez'' dendi.

Subaşı, "Kırtasiyeye gidip 'Ben kitap listesini görmek istiyorum.' dedim. 'Kitap listesi veremiyoruz. Kutuyu alacaksınız.' cevabını aldım. Kutunun içinde ne olduğunu görmemiz için de o kutuyu satın almamız gerekiyor. Kutunun ücreti 15 bin lira. Düşünsenize içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir kutuya 15 bin lira veriyorsunuz." dedi.

Veli Nazan Akça Subaşı, kırtasiye ve özel okulun anlaşmalı olduğunu söyledi.

Konuyu yargıya taşıyan Subaşı diğer velilerinde bu konularda haklarını aramalarını tavsiye ediyor.

