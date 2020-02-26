Özel okulların yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye ödemelerine yeni düzenleme

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakanlığın yeni düzenlemesinin özel okullarda verilen yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin ayrı ayrı belirlenmesi yönünde hüküm getirdiğini aktaran Dal, ayrıca bu ücretlerin mayıs ayının sonuna kadar ilan edilmesinin de karar altına alındığını söyledi.



Dal, servis ücretlerinin ağustos ve eylül aylarında belediyeler ya da odalar tarafından açıklanması nedeniyle bu hükmün hayata geçirilmesinde çeşitli sıkıntılar doğurabileceğine işaret etti.



Ayrıca farklı ülkelerden getirilecek kitap fiyatının döviz kuru nedeniyle netleştirilmesinin zor olduğunu belirten Dal, bu iki konuda esneklik taleplerinin olabileceğini bildirdi.



Servis ve kitaplar dışında diğer kalemler için düzenlemenin olumlu taraflarının bulunduğunu vurgulayan Dal, "Bu hizmetlere ilişkin ücretlerin, mayıs sonunda açıklanma kararı velilere rahatlık sağlayacak. Velilerimiz, özel okullarda hangi kalemin ne oranda artacağını, dolayısıyla gelecek yılın eğitim giderlerini önceden öğrenmiş olacaklar. Veliler, bu şekilde okullar açıldığında bir sürprizle karşılaşmayacaklar." dedi.



EK HİZMETLERDEN İSTEYEN VELİLER YARARLANACAK

Nurullah Dal, bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesinde, özel okulda çocuğu okuyan velilerin kitap, kırtasiye, yemek gibi ek hizmetlerden isteyen velilerin yararlanabileceği, istemeyenlerin zorunlu tutulamayacağının net olarak ifade edildiğini belirterek, "Bu konuda velilerimizden çok şikayet alıyorduk. MEB'in yeni düzenlemesiyle velilerimizin yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetler konusunda serbest karar vermelerinin önü açılmış oldu" dedi.