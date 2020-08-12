Polis Yüksek Meslek Okulu başvurusu nasıl yapılır? PMYO taban puanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi geçtiğimiz hafta başladı. Bu süreçte binlerce vatandaş polislik başvuruları için detayları merak ediyor. 2020 Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Fakat Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları için 2020 taban puanları henüz açıklanmadı.



Geçtiğimiz yılların PMYO taban puanları şöyle;



2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Yaş şartı;

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükmü mevcuttur.

Boy şart;

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır” hükmü mevcuttur.



ÖN LİSANS MEZUNLARI PMYO sınavlarına müracaat edebilir mi?



Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği; “Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olanlar başvurabilirler.” hükmü gereğince ön lisans mezunları da lise mezunu kapsamında sınava alınmaktadır. Ön lisans mezunlarına diğer lise mezunlarından farklı ayrıcalık tanınmamaktadır.