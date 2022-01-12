POMEM 28. dönem başvuru sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), Bin 600 önlisans (Bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

POMEM 28. dönem ön başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda POMEM sonuçlarının ilan edildiği açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır."

POMEM BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecekler.

POMEM ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





