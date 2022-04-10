Prof. Dr. Itır Erhart: Bir kişi dünyayı değiştirebilir

Doğa Koleji'nin düzenlediği “Doğa TALKS” Konferansı’nın ikincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademisyen ve Sosyal Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart’ın “Gezegenden Ben Sorumluyum” sunumuyla Doğa Koleji Sarıyer Kampüsünde gerçekleşti.

Konferansa Doğa Koleji ve BİLGİ yöneticileri, Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Tüm Doğa Ailesi ise konferansı çevrim içi olarak dinleme fırsatı buldu.



Prof. Dr. Itır Erhart, öğrencilere ve dinleyicilere önemli tavsiyelerde bulunarak “Bir kişi tüm dünyayı değiştirebilir. Gönüllülük, bağışçılık, aktivizm, sosyal girişimcilik ve küçük davranış değişiklikleri ile kendimiz dışında başka canlılar için bir şeyler yaparak gezegen için adım atabilir, kendimiz dışında diğer canlıların iyi olma hâline katkı sağlayabiliriz.” dedi.



“DEVLETLER, ŞİRKETLER YAPSIN DEĞİL, HEPİMİZ BİR ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ”



Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi- yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış-adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar)

değinen Prof. Dr. Erhart, neden tüm ülkelerin bu amaçlara imza attığını şöyle açıkladı:



“Eğer sorunlara çözüm bulmazsak, insan olarak bu gezegende devam etmemiz çok zor olacak. İklim krizi, denizlerde plastik kirliliği var ve sudaki yaşam bu yüzden tehlikede. Bu sebepten sürdürülebilir kalkınma amaçlarında yer alan konulara bir yerinden tutunmamız gerekiyor. Devletler, şirketler yapsın değil, hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız.”





“GEZEGEN İÇİN ADIM ATMAK ANLAMLI YAŞAMLAR SÜRMEMİZİ SAĞLIYOR”



Hayvanlar üzerinde deney konusunda toplumda büyük bir farkındalık yaratan tavşan Ralph’den, denizlerden toplanan plastikler ile dönüştürülen 4Ocean bileziklerden ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinden söz eden Prof. Dr. Itır Erhart, insanı en mutlu eden durumun, kendinden başka canlılar için bir şeyler yapmak olduğunu belirterek, “Bir sorun görüp, bunu çözecek bir ürün geliştirerek sosyal girişimci olabilir ya da gönüllü olabilirsiniz. Bunları yapmadan da gezegen için harika bir insan olabilirsiniz. Farkında olmak, türetici olmak, atıkları kaynağından ayırmak, belki haftada bir gün et yememek, satın almadan alacağımız ürüne ihtiyacımız var mı diye sormak, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmek, yaşadığımız alanları dönüştürmek, gezegen için adım atmak, anlamlı yaşamlar sürmemizi sağlar ve bizi gezegen için harika bir insan yapar” dedi.



Birçok sosyal sorumluluk projesi geliştiren ve katkı sağlayan Doğa Koleji öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Itır Erhart, onlara gönüllü, aktivist ve sosyal girişimci olabileceklerini söyleyerek, kendilerinden başka canlılar için yaptıkları veya yapılan çalışmaları anlatmaları gerektiğini ve anlattıkça birilerini ikna edebileceklerini, bilinçlendireceklerini dile getirdi. Düzenli gönüllülüğe üniversite yıllarında İstanbul’un daha dezavantajlı bölgelerinde çocuklarla drama yaparak başladığını belirten ve kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu Adım Adım’ın kurucu üyelerinden olan Prof. Dr. Itır Erhart, “Kurulduğumuzda 6 kişiydik, şimdi ise 100 bin kişiyiz. Biriniz, bir kişi dünyayı değiştirebilir.” dedi.



Prof. Dr. Itır Erhart, pandemi döneminde zarar gören tiyatrolar ile ilgili, sanatla ilgili projelerinin de olduğunu belirterek Afrika için daha çok iş yapmak istediğini, afetlerle ilgili, yangınlarda daha rahat yardım toplanması için block zincir üzerinden bir kampanya üzerine çalıştığını ve yaptıkları çalışmaların bir kısmını NFT’ye taşıyacaklarını dile getirdi.



Prof. Dr. Itır Erhart’ı kampüslerinde ağırlayan öğrenciler, gezegen için faydalı bilgiler edindiklerini belirterek Prof. Dr. Itır Erhart’ın deneyimlerinin ve yaptığı çalışmaların kendilerine yol gösterici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Itır Erhart ise öğrencilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek tüm Doğa Ailesine teşekkür etti.