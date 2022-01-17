Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Demirarslan, Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarıydı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 23:57

Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti.

Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarı olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

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