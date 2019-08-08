Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Twitter üzerinden kendisine ulaşan öğrencilere yine Twitter üzerinden yanıt veriyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Twitter hesabından, 'YKS tercih sonuçları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Üniversitemizi kazanan gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyorum' şeklinde paylaşımda bulunan Ünal, eğitim fakültesi önünde sigara içen iki öğrencinin fotoğrafını paylaştı.
Ünal fotoğrafa, İkinizin kimliğini de tespit ettim. Bu yıl zor geçecek sizin için. Hoş geldiniz arkadaşlar" notunu düştü.