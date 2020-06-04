Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 'taciz' açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) çocuk gelişimi bölümü öğrencisi bir kişinin pek çok kadın öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz ve tehdit ettiği iddia edildi.

Birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını öne süren öğrenci hesaplarını kapattı.



Kadın öğrenciler #sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu iddiayla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki iddialara konu öğrenci ile alakalı şikayetler, 2019-2020 Güz Dönemi sonunda idaremize ulaşmış olup Disiplin Kurulumuz tarafından konu incelenmiş ve Bahar Dönemi başlamadan, 'YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği MADDE (7} 1/a'ya göre' ilgiliye bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.



Taciz suçlamasının adli boyutu TCK Madde 105'e göre mağdurun şikayetini gerektirdiğinden, savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimize Hukuk Muşavirliğimiz tarafından hukuki yardım sağlanmış, suç duyurusunda bulunan öğrencilerin dosyasına müdahil olmak üzere yine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından savcılığa dilekçe verilmiştir. İlgili, disiplin cezası aldıktan sonra yerleşkelerimize girmesi yasaklanmış, güvenlik görevlilerimiz bu doğrultuda uyarılmışlardır.



Uzaklaştırma cezası sonrası, ilgili öğrenci hakkında aynı şikayetler gelmeye devam edince, müşteki öğrencilerimiz, idaremize yeniden dilekçe vermeleri husunda bilgilendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin dilekçeleri, Disiplin Kurulumuza yönlendirilmiş olup konu Disiplin Kurulumuzun gündemindedir. Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir!" denildi.