Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu

2021 yılı Seviye Tespit Sınavı (STS) 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

14-18 tarihleri arasında sınava giriş belgeleri yayımlanacak.



2021 yılı Seviye Tespit Sınavı (STS) ise 20 Haziran 2021tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 8 Temmuz'da duyurulacak.

YÖK'ün yayınladığı duyuruya göre,

Tüm Mühendislik Alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular Anadolu Üniversitesinin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden ve hukuk alanındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular Hacettepe Üniversitesinin sinav.hacettepe.edu.tr adresinden yapılacak.