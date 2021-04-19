Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu

2021 yılı Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. Buna göre STS 20 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

19.04.2021 - 16:05

Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu

2021 yılı Seviye Tespit Sınavı (STS) 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 

14-18 tarihleri arasında sınava giriş belgeleri yayımlanacak. 


2021 yılı Seviye Tespit Sınavı (STS) ise 20 Haziran 2021tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 8 Temmuz'da duyurulacak. 

YÖK'ün yayınladığı duyuruya göre, 

Tüm Mühendislik Alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular Anadolu Üniversitesinin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden ve hukuk alanındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular Hacettepe Üniversitesinin sinav.hacettepe.edu.tr adresinden yapılacak. 

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