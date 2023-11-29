Siber zorbalık nedir? MEB müfredatına eklenen siber zorbalık örnekleri nelerdir?

Siber zorbalık, bir kişi ya da grup tarafından elektronik temelli iletişim araçlarının bir kişiye karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılmasıdır.



Kişi hakkında internette söylenti ve dedikodu yaymak, cep telefonu aracılığıyla izin almadan kişinin özel ve mahrem fotoğraflarını çekmek ve yaymak, tehdit içeren, utandıran ve kırıcı mesajlar göndermek, kişisel bilgileri kullanarak başkalarına o kişiymiş gibi zarar verici çevrimiçi faaliyetlerde bulunmak, kişinin video veya fotoğrafları ile ona şantaj yapmak siber zorbalık örnekleridir.



SİBER ZORBALIĞA KARŞI NE YAPMALI?



Zorbalığın sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşmesi durumunda zorbalık davranışı sergileyen kişinin engellenmesi, ilgili paylaşım sitesine ekran görüntüleri ile rapor edilmesi, aynı okula giden öğrenciler arasında ise okul yönetimine ekran görüntüleri ile bilgi verilmesi ve hukuksal süreç başlatılarak suç duyurusunda bulunulması şeklinde müdahale edilebilir.



Bunun yanı sıra ebeveynlerin/ bakım verenlerinde çocuk için ulaşılabilir olması, çocuklarını siber zorbalık konusunda bilgilendirmeleri, çocuğun onlardan destek alabileceğini bilmesi ve hissetmesikoruyucu ve önleyici anlamda önem taşımaktadır.



Bu çerçevede;



- Sosyal medya hesap şifrelerini kimseyle paylaşmaması,



- Zorbalık yapan kişinin engellenmesi,



- Zorbalığa karşılık vermemesi,



- Durumu ebeveynine ya da güvendiği bir yetişkine söylemesi,



- Olan her şeyi kanıt olması açısından kaydetmesi ve saklaması,



- Sosyal medya sitelerinin topluluk kurallarının işletilerek şikayet edilmesi,



- Acımasız içerikleri kabul etmemesi,



- Rahatsız olduğu hiçbir şeyi paylaşmaması yönünde çocuğu bilgilendirmek önemlidir.