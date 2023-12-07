Sınıf annesi fayda mı zarar mı? Uzmanlar cevapladı

Velilerden şikayetler geldi. Kimi sınıf annesinin farklı gerekçelerle para topladığı kiminin ise derslere dahil olduğu ortaya çıktı.



Hali hazırda mevzuatta bulunmayan sınıf anneliğine karşı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.

Psikolog Hacer Yücetürk, "Bir ortamda pedagojik formasyonu bulunmayan bir annenin veya velinin devamlı bulunmasına ve öğrencilerle yakın ilişkiye geçmesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

"YALNIZLIK, DIŞLANMIŞLIK HİSSETİREBİLİR"

Yücetürk, "Annesi çalışan veya annesi herhangi bir sebeple okula sadece veli toplantılarında uğrayabilen velilerin, çocuklarıyla sınıf annesi ve etrafındaki grubun çocukları arasında yalnızlık, dışlanmışlık, çaresizlik hissettirebilir." açıklamasında bulundu.



Bazı uzmanlara göre sınıf anneliği belirli sınırlar içinde yapılırsa yararlı olabilir.

Ancak yasal olmayan bu uygulamanın, çoğu okulda etik çerçevede uygulanmaması eğitim işleyişini de bozuyor.

"YARARLI OLABİLİECEK SİSTEM FAYDASIZ HALE DÖNDÜ"

Eğitim uzmanı Nur Erdem Özeren, "En büyük sıkıntı ne yaptığımıza odaklanıp nasıl yaptığımıza odaklanmamak." vurgusunu yaparken sözlerine şunları ekledi:

"Çerçevesi, işleyişi yapılandırılmış ve denetlenebilir olsa aslında faydalı bir yapı olduğunu düşünüyorum ama kendi çocuğuna ayrıcalık isteyenler, bu işi manipüle edenler olduğu için faydalı bir şeyi faydasız hale getirmiş oluyoruz. Okulda ailelerin rolünün yeniden ele alınmasını, ailelerin de eğitim sürecine dahil edilip eğitilmesini ve eğitim gerçekten faydası olmasını önemsiyorum."

Bakanlık, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğunu vurguladı.