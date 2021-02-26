Sivas'ta son 7 günde Covid-19 vakası görülmeyen ilçede tüm okullarda eğitime başlanacak

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu, Suşehri ilçesinde 7 gün boyunca corona virüs vakası görülmemesi nedeniyle, 1 Mart itibariyle ilçedeki tüm okullarda, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı. Her sırada bir öğrenci oturacağını belirten Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, "Yeterli öğretmen ya da dersliğin olmadığı okullarda ve sınıflarda ise sınıfların bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak şartıyla haftanın 2 günü yüz yüze eğitim verilecek" dedi.

Anadolu Ajansı 26.02.2021 - 14:55

Sivas'ta son 7 günde Covid-19 vakası görülmeyen ilçede tüm okullarda eğitime başlanacak

İlişkili Haberler

İstanbul'da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı

İstanbul'da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

Rize'de çay sohbetleri, Bodrum'da piknik: Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar

Rize'de çay sohbetleri, Bodrum'da piknik: Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, son 7 günde ilçede yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmemesi üzerine tüm kademe okulları eğitime açma kararı aldı. 

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yazılı açıklamasında, 1 Mart Pazartesi günü ilçedeki tüm okullarda eğitime başlanacağını belirtti. 

HER SIRADA BİR ÖĞRENCİ OTURACAK

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, ilçede son 7 günde hiç vaka görülmemesi üzerine aldığı karar hakkında bilgi veren Sarı, "Okullarda her sırada bir öğrenci oturması sağlanmak şartıyla eğitime haftada 5 gün ve yüz yüze devam edilecek" ifadesini kullandı. 

Sınıf mevcudunun çok olduğu, yeterli büyük dersliklerinin bulunmadığı ya da sınıfların bölünmesi halinde yeterli öğretmen ya da dersliğin olmadığı okullarda ve sınıflarda ise sınıfların bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak şartıyla haftanın 2 günü yüz yüze eğitim verileceğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu durumda tüm liselerde, köy okullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, ortaokulların 8. sınıflarında, Cumhuriyet Ortaokulunda, Kemalpaşa İlkokulunda, İmam Hatip Ortaokulunda ve TOKİ Kösedağ İlkokulu-Ortaokulunda eğitim haftada 5 gün ve yüz yüze devam edecek. Ancak müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar gibi dersler uzaktan eğimle verilmeye devam edecek. Atatürk Ortaokulu'nun 5, 6 ve 7. sınıflarıyla Hürriyet İlkokulunda sınıflar ikiye bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak üzere, eğitim haftanın 2 günü yüz yüze verilecek."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...