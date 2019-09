TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin, Milli Eğitim Bakanlığınca liselerde verilmesi için hazırlık yapılan yapay zeka eğitimine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Bu düzeyde yapay zeka için atılabilecek ilk adımın iyi bir matematik eğitimi olabileceğini ifade eden Ergin, gençlerin her alanda uzmanlaşmak için matematiği öğrenmesinin ve algoritmik düşünce yeteneği kazanmasının, onlara çalışacakları sektörde yetkinlik kazandıracağını söyledi.



Ergin, veri biliminin geldiği noktaya işaret ederek, "Dünyada veri bilimi artık her alana girdi. Siyaset bilimi okuyanlar bile programlama ve matematik öğreniyor. Örneğin ABD'de siyaset bilimi okuyan bir kişi programlama ve matematik derslerini zorunlu olarak alıyor, büyük miktardaki veriyi işleyerek, politika oluşturacak, kararlara destek olacak bilgiyi oluşturmaya çalışıyor. Bu konuları lise düzeyinde öğrenmek gençlerimize hayatın her alanında alacakları kararlarda yardımcı olacaktır." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığının yapay zeka üzerinde çalışacak üstün yetenekli öğrenciler için lise düzeyinde bir müfredat hazırladığına dikkati çeken Ergin, "Bu müfredat oldukça kapsamlı, üniversite düzeyinde görülecek birçok konuyu lise düzeyine indiriyor. Ben tüm bilgisayar mühendisliği müfredatını öğrencilerin lise düzeyinde görmeleri yerine matematik temellerinin sağlam atılmasının ve iyi bir programlamaya giriş eğitimi verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.



GENÇLERE "PROGRAMLAMA DİLİ" ÖNERİSİ



Gençlere boş zamanlarında programlama dilini öğrenmeleri ve basit veri işleme araçlarını kullanarak küçük algoritmaları çalıştıracakları programları kullanmalarını öneren Ergin, şöyle konuştu:



"Bu alanda çalışacak bir kişinin yalnızca bir bilgisayarı olması yeterli. Artık veri tablolarını tutmak için kullanılan programlar Google gibi şirketler tarafından ücretsiz internet üzerinden sağlandığı için, yalnızca buradan edinecekleri bilgiyle bile herhangi bir ek ücret ödemeden, herkes evinde yapay zeka üzerinde çalışmaya genç yaşta başlayabilir. Gençler boş zamanlarında programlama dili öğrensin."



Programlamaya giriş derslerinin lise müfredatında yer almasının öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini artıracağını ve onları yapay zeka gibi alanlara daha iyi hazırlayacağını vurgulayan Ergin, gelecek dönemde bu alanda eğitim gören öğrencilerin yeterliliklerini ölçmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji'den sonra yeni bir alan olarak Bilgisayar Bilimleri ve Programlama üzerine sorular sorulmasının da seçenek olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.



Son zamanlarda dünyada doğrudan yapay zeka konusunda deneyimli insan yetiştirmek amacıyla programların açıldığını anımsatan Ergin, ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesinin, hesaplama ve yapay zeka fakültesi açmaya ve bu alandaki tüm programlarını tek çatı altında toplamaya karar verdiğini, gelecek dönemde doğrudan yapay zeka ve veri bilimi alanında nitelikli eleman yetiştiren programların sayısının artacağını kaydetti.



