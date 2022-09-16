Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-2023 MEB yarıyıl ve ara tatil tarihleri)

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladı. Okulların açılması ve ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yine yoğun bir tempo içine girdi.

Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçse de birçok öğrenci sömestr ve ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman?



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

ARA TATİL TARİHLERİ



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.