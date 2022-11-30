Sömestr tatili ne zaman başlayacak? (2022-23 MEB yarıyıl tatili takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimi merak ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, sömestr tatili öğrencilerin gündemine girdi. 15 günlük bir tatil dönemi yaşayacak öğrenciler, tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.