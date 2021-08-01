SON DAKİKA HABERİ: 2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

SON DAKİKA HABERİ: 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ntv.com.tr 01.08.2021 - 19:11

SON DAKİKA HABERİ: 2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

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Son dakika haberi! 

2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

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