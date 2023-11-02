SON DAKİKA HABERİ: 2024 LGS tarihi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: 2024 LGS tarihi belli oldu
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Son dakika haberi! Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi () sınavının tarihi belli oldu.

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Milli Bakanı () Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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