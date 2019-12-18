SON DAKİKA HABERİ: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Vakıftan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika haberi! İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Doğa Koleji'nin vakfa satışına dair haberler üzerine bir açıklama yaptı. 

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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