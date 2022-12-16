SON DAKİKA HABERİ: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberi! Başvuru süreci 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışı da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.



Bakan Kasapoğlu, "Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e- Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23:59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz" açıklamasında bulundu.



'BU YIL YURT ÜCRETLERİNE DE HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPMADIK'



Bakan Kasapoğlu, "Sayısı 800'e, kapasitesi 850 bine ulaşan yurtlarımız ile en nitelikli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor" diye konuştu.

Öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına KYK'nın internet sitesi https://kygm.gsb.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?



İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.



Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.



KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan, "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.