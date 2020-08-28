SON DAKİKA HABERİ: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: MEB "21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir"  açıklaması yaptı.

NTV Haber 28.08.2020 - 16:10 | Son Güncelleme : 28.08.2020 - 16:17

SON DAKİKA HABERİ: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

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Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasının planlandığı 21 Eylül tarihiyle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

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