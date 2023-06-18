SON DAKİKA HABERİ: 2023-YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.



ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

2023-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı



Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)



Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.