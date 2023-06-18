SON DAKİKA HABERİ: 2023-YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.
2023-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/UAxYyFRY99 pic.twitter.com/IW2C4K7NQd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 18, 2023
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