SON DAKİKA HABERİ: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi! KPSS-2021/2'ye ilişkin bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.



ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

