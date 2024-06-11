Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının taban puanları açıklandı: 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı yerlerin açıklanmasının ardından taban puanlar da ilan edildi. Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi.



20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.