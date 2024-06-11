Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının taban puanları açıklandı: 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı. Adaylar, taban puanları listesini MEB'in resmi internet adresinden görüntüleyebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının taban puanları açıklandı: 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı yerlerin açıklanmasının ardından taban puanlar da ilan edildi. Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının taban puanları açıklandı: 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi - 1

Tercih başvurusu ile ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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