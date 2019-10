Turkcell toplumsal fayda hedefiyle gerçekleştirdiği projelere bir yenisini ekleyerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası’nın destekçisi oldu.



Etkinliğin tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr.Adnan Boyacı’nın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Yapılan törende Turkcell’i Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş temsil etti.



Türkiye Öğretmenler Kupası, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel her eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin motivasyonlarının artması amacıyla düzenleniyor.



Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik aynı zamanda okullar arası iletişimi artırmak, sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve toplumsal birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek için öğretmenleri sahalarda buluşturuyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törende yaptığı konuşmada bu faaliyetleri sadece bir etkinlik yapmış olmak için değil, gönülleri birleştirmek amacıyla yaptıklarını belirterek “Bu öğretmen müsabakaları ile çocukların sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesini umut ediyoruz. Biz öğretmen arkadaşlarımıza ne yapsak az. Çok daha fazla hizmet yapmak, katkı sağlamak istiyoruz. Her bir katkı çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı yükseltecek, onların göz parıltısını artıracak. Bundan dolayı da öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları, daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştireceği her projede birlikte olmanın heyecan ve mutluluk verdiğini söyledi: “Öğretmenlerimizin sporcu olarak bizzat sahada varlık göstermeleri çok kıymetli. Çünkü öğrencilerimiz, öğretmenlerini birer rol model olarak görüyorlar. Anne-babaları ve öğretmenleri bu sürece dahil edebilmek bizim için çok önemli.”

"BEN DE ÖĞRETMENİMİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM"



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise şöyle konuştu: “Bir öğretmen çocuğu olarak bugün aranızda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 24 Ekim özel bir gün. 24 Ekim hocaların hocası, İslam bilim tarihinin en değerli isimlerden biri olan Türkiyemizin yüz akı Fuat Sezgin hocamızın doğum günü. Bu vesile ile geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Fuat Sezgin hocamızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum.



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş

Dünyadaki en saf ve temiz olgulardan biri çocuklarımızın hayalleri. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirme ihtimalini en çok kuvvetlendiren de siz değerli öğretmenlerimizsiniz. ‘İhtimal’ Arapçada ‘haml’ kökünden türemiş bir kelime. ‘Haml’ yüklenmek demek. Hamile ve hamal kelimeleri de bu kökten türeyen kelimeler. Sizler belki de bu dünyadaki en kutsal şeylerden birini yükleniyorsunuz: Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirme umutlarını... Her birimizin çocukken hayalleri olduğu gibi, benim de bir hayalim vardı. İleride insanlığa faydalı işler yapan iyi bir iş adamı olabilmek. Hep bunun için dua ettim. Bu hayalime ulaşma yolunda hayatımdaki en büyük dönüm noktalarından biri ilkokul öğretmenim oldu. Hep bana inandı. Daha iyi okullarda okumam için ailemi hep teşvik etti. Sizlerin öyle bir yeteneği var ki; çocukların gözüne baktığınızda o parıltıyı görüyorsunuz. Benim öğretmenim de öyleydi. Ama şunu bilmenizi isterim ki, çocuklar da sizlerin gözünde çok şey görüyor. Sizlerin sevincini, üzüntüsünü... İşte ben de öğretmenimi hiçbir zaman bırakmadım çünkü onun bana olan inancını kaybetmek istemedim. Onun da ismini burada anmak istiyorum… Tülay Sarkın hocama şükranlarımı sunarım.

Milli Eğitim Bakanlığımızla Zeka Gücü, Engelsiz Eğitim, İçimdeki Hazine; Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da Sportif Yetenek Tarama projelerimizi yürütüyoruz. Bakanlarımıza Turkcell olarak teşekkür ediyoruz. Harika bir turnuva başlıyor; eminim ki öğrencileriniz sizleri desteklerken sizlerden daha çok heyecanlanacaklar. Bu harika organizasyonun bir parçası olmaktan ötürü Turkcell olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Kaybedenin olmayacağı bu güzel organizasyonda herkese başarılar diliyorum.



DÖRT BRANŞTA DÜZENLENİYOR



Sporcu öğretmen, çalıştırıcı ve idarecilerin katıldığı kupa dört ana dalda yapılıyor. Basketbol, masa tenisi, futsal (salon futbolu) ve voleyboldan oluşan branşlarda düzenlenen kupanın il birinciliği müsabakaları 30 Ekim’e kadar devam ediyor. 4-12 Kasım'da yapılacak bölge birinciliği müsabakalarının ardından her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'ya gelerek şampiyonluk için yarışacak. 18-24 Kasım'da bölge birincilerinin katılacağı yarışmaların ardından ise Türkiye şampiyonları belli olacak. Türkiye finalinde ilk 3'e giren takımlara kupa, sporcu öğretmenlere madalya ve başarı belgesi verilecek.