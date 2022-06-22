Sürdürülebilir müfredat

Birçok ülkede sürdürülebilirlik müfredatlarda ele alınmış durumda. Bununla birlikte, eğitimcilerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini öğretim ve eğitim uygulamalarına dahil etmek için daha fazla desteğe, uzmanlığa ve eğitim fırsatlarına ihtiyacı var.



Avrupa Konseyi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim programlarını teşvik etmek ve desteklemek için üye devletlere tavsiyelerde bulundu. Konsey, bu liste ile her yaştan öğrencinin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamak için gerekli bilgileri edinmesini, değişen işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerileri edinmesini ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmesini sağlama amacı taşıyor.



NELER ÖNERİLDİ?



Avrupa Konseyi, ilk olarak bu konunun öncelikli alanlardan biri olarak belirlemesi gerektiğine işaret ediyor. Altyapı, dijital araçlar ve kaynaklar sağlayarak özellikle yeni Sürdürülebilirlik Avrupa Yeterlilik Çerçevesini (GreenComp) temel alarak yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma için öğretme ve öğrenmeyi desteklemek ve geliştirmek bir diğer tavsiye. İklim, çevre, biyolojik çeşitlilik krizi ve nedenleri hakkında gerçeklere dayalı ve erişilebilir bilgiler üretilmesini öneren Konsey, öğretmenlerin eğitilmesine de ayrı bir önem veriyor.



TAVSİYELERİN ARKA PLANI



Gençler arasında, özellikle çevre ve iklim sorunları olmak üzere sürdürülebilir kalkınma meselelerine dahil olma konusunda artan bir farkındalık ve istek var. Mayıs 2022'de yayınlanan bir Eurobarometer'in sonuçları, AB'deki gençlerin “çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi” Avrupa Gençlik Yılı’nda (2022) odaklanılması gereken temel önceliklerden biri olarak gördüklerini gösteriyor.