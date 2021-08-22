t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerinden afetin yaşandığı Kastamonu ve Sinop’a yardım eli

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türkiye kampüslerinin t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri destek elini bu kez selin vurduğu Kastamonu ve Sinop’a uzattı. İlçe belediyeler ve AFAD ile iletişime geçen öğrenciler, hazır gıdadan içme suyuna, bebek mamasından hijyen setine kadar birçok ihtiyaç listesindeki malzemeyi bölgeye gönderdi.



Zor zamanlarda birlik ve beraberlik duygusu ile dayanışma örneği gösteren öğrencilere; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, başlattıkları anlamlı yardım kampanyası için teşekkür ederek öğrencilerinin duyarlılıklarıyla gurur duyduğunu belirtti.



t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, daha öncede İzmir deprem bölgesine yardım, Giresun’a kitap bağışı, Hatay için orman kampanyaları gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı.



HATAY’DA ZARAR GÖREN ORMANLARA NEFES OLDULAR



t-MBA liderlik Akademisi öğrencileri, geçtiğimiz sene Hatay’da meydana gelen yangında yok olan ormanlar için “Bir Fidan, Bir Nefes” projesi ile de Hatay’a hatıra ormanı yapmayı başardı.



GİRESUN’A KİTAP BAĞIŞI



t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, her yıl ihtiyaç sahibi bir okula kitap, kıyafet ve okul araç gereçleri desteğinde bulunuyor. “Her Okul Bir Kütüphane” projesini yürüten öğrenciler, sel felaketinden etkilenen Giresun’un Dereli ilçesine de geçen yıl 15 bin adet kitap desteğinde bulundu.



İZMİR DEPREM BÖLGESİNE YARDIM



İzmir deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolilerini vatandaşlara ulaştıran t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, geçen yıl uzun bir süre bölgeye yardımlarını sürdürdü.