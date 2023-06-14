Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Kaç puanla takdir teşekkür alınır?

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala takdir - teşekkür hesaplamaları bir kez daha gündeme geldi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girecek. Karnelerine ek olarak herhangi bir belge alıp almayacaklarını merak eden öğrenciler, takdir - teşekkür hesaplamaları yapıyor.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Kaç puanla takdir teşekkür alınır?

Öğrencilerin notunu öğrenmesine kısa bir süre kaldı. Milyonlarca ilkokul ve ortaöğretim öğrencisi karnenin yanı sıra başarılı olmaları halinde takdir veya teşekkür belgesi de alabilecek.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Kaç puanla takdir teşekkür alınır? - 1

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi verilir.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Kaç puanla takdir teşekkür alınır? - 2

öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

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