İlişkili Haberler İkili eğitim kalkıyor

İlk, orta ve liselerde tekli eğitime geçiş için hazırlık hızla ilerliyor. Bu kapsamda en çok dersliğe ihtiyaç duyulan ilköğretim ve okul öncesi sınıfları için toplam 40 binin üzerinde yeni derslik inşa edilecek. En geç 2021 yılına kadar tamamlanacak olan derslikler için 2 milyar TL'nin üzerinde kaynak ayrıldı.



PROJELER HIZLANIYOR



Akşam gazetesinin haberine göre, bu kapsamda gereken derslik ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar da hızlandırıldı. Bakanlık bir yandan okul olarak faaliyet gösterebilecek uygun bina arayışına girerken diğer yandan yeni derslik inşaatlarına da hız verdi.



1.9 MİLYARLIK KAYNAK



Bakanlığın yapacağı yeni dersliklerin 2 bin 4'ü okul öncesi eğitime, 38 bin 150'si ise ilk ve orta okulların kullanımına uygun şekilde yapılacak. Toplam 40 bin 154 yeni derslik kademeli olarak yapılacak ve 2021 yılında tamamı devreye girmiş olacak. Söz konusu 2 yıl içerisinde yapılması planlanan 40 binin üzerinde derslik için 1 milyar 941 milyon 844 TL kaynak ayrıldı.

