Tepe Savunma ve Güvenlik’ten Tohum Otizm Vakfı’na anlamlı destek

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavi yolu erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Tepe Savunma ve Güvenlik, Tohum Otizm Vakfı’nın hayata geçirdiği Türkiye’de özel eğitime ihtiyacı olan otizmli çocukların ailelerinin, bakım sağlayıcılarının, öğretmenlerin, üniversite öğrencilerinin ve konuya ilgi duyan tüm bireylerin kolayca ulaşabildiği “Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı”nı yeniledi. Proje kapsamında içeriği ve tasarımı tamamen yenilenen portala, www.tohumotizmportali.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilecek



Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro-gelişimsel bir farklılık. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanıyor. Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Bu sıklık 1985 yılında 2.500 çocuktan 1 iken, bugün her 59 çocuktan 1’e kadar yükselmiş durumda. Dünyada her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor.



Türkiye’de ise 1.4 milyon otizmli birey ve bu sorundan etkilenen 5.5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayının yaklaşık 434.010’unu ise 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler oluşturuyor. Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise sadece 42.461. Otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.



Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim!” dedi.



Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen hizmetlerin çeşitliliğinin, erişilebilirliğinin, kapsayıcılığının fırsat eşitliği açısından çok önemli bir gösterge olarak değerlendirildiğini belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp: “Şirketimiz kurulduğu günden bugüne eğitime önem vermiş, topluma saygılı bir duruş sergilemiş ve faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde sürdürmeye gayret göstermiştir. Faaliyet alanımızın odağında insana hizmet yatıyor ve bu yüzden sosyal sorumluluk çalışmalarımızın insana değer katan projeler olmasına özen gösteriyoruz. Eğitim alanındaki tecrübelerimiz ve sosyal sorumluluk yaklaşımımız çerçevesinde özel eğitime ihtiyaç duyan ve eğitime erişim imkânı kısıtlı olan otizmli çocuğa sahip tüm aileler, eğitimciler, üniversite öğrencileri ve bakım sağlayıcılar için Tohum Otizm Vakfı ile ülke çapında bir proje hayata geçirdik. Vakfın mevcut öğrenme portalını tamamen yenileyerek otizmli çocuklarla etkileşimde bulunan tüm bireylerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya taşınabilir cihazlarından, internetin olduğu her yerde öğrenme imkânı sunan güzel bir kaynak oluşturduk. Tohum Otizm Portalı’nı kullanarak otizmli çocuklara nasıl eğitim verileceğini öğrenen anne-babaların, bakım sağlayıcıların, eğitmenlerin, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan herkesin öğrendiklerini uygulayarak otizmli çocukların hayatında fark yaratmaları Tepe Savunma ve Güvenlik adına çok büyük bir mutluluktur” dedi.



Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim!



Otizm konusunda Türkiye’de gerek ebeveynlerin gerekse de eğitmenlerin otizmli bireylere nasıl eğitim verebileceklerine, onlara nasıl davranmaları gerektiğine dair ulaşabilecekleri kaynaklar ve eğitim olanakları oldukça kısıtlı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak dileyen herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz ulaşabileceği bir eğitim portalı oluşturduk. 2014 yılında hazırlayarak sunduğumuz Tohum Otizm Eğitim Portalı, Tepe Savunma ve Güvenlik katkılarıyla günümüz koşullarına hizmet eden teknik alt yapı, donanım ve kolay kullanımlı bir ara yüze kavuştu. Kıymetli uzmanlarımızın desteğiyle portal içerikleri de alandaki bilimsel gelişmeler ışığında güncellendi. Tepe Savunma ve Güvenlik ile yaptığımız bu iş birliği ile otizmli bireylerin eğitimi konusunda kapsamlı bilgiler içeren, videolar ve görseller ile desteklenmiş, teorik bilgiler kadar pratik uygulama örneklerini de içeren eğitim portalımız sayesinde daha çok otizmli bireyin eğitime ulaşmasını sağlayabileceğiz. Otizmin farkında, otizmli bireylerin yanında olan ve bu çok önemli projede bizi destekleyen Tepe Savunma ve Güvenlik’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Tepe Savunma ve Güvenlik ve Tohum Otizm Vakfı, içeriği ve tasarımı tamamen yenilenen portaldan



ailelerin, okul öncesi eğitimcilerin, ilköğretim okulları, özel eğitim kurumları ve rehberlik ve araştırma merkezleri gibi kurumlarda çalışan personelin, ilgili alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ve konuyla ilgilenen tüm bireylerin yararlanması hedefleniyor. Portalin eğitim içeriği Tohum Otizm Vakfı’nın değerli bilimsel danışmanları ve uzmanları Prof. Dr. Elif Tekin İftar, Doç. Dr. Seray Olçay ve Dr. Hatice Deniz Değirmenci tarafından yazılmış, portalın öğretim tasarımı ile ilgili süreçleri ise Prof. Dr. Tufan Adıgüzel’in rehberliğinde yürütülmüştür. Tepe Savunma ve Güvenlik‘in destekleriyle yenilenen bu portalda; otizme ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik toplam 24 modül yer alıyor. Tepe Savunma ve Güvenlik, proje kapsamında sahada görev yapan özel güvenlik görevlilerine de çalışma ortamlarında otizmli bireylerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini içeren güvenlik modüllerini de portala ekledi. Bu modüllerle iş süreçlerinde sosyal farkındalık anlamında topluma değer katmayı da amaçlıyor. Portaldan ücretsiz olarak yararlanabilmek için tek yapılması gereken ise portala üye olmak.



Otizmle ilgili bilgi sahibi olmak, erken tanı ve erken müdahalenin otizmli bireylerin tüm yaşamını etkileyeceğini hatırlatmak için Dünya Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan’da başlayan ve Otizm Farkındalık Ayı Nisan boyunca dünyanın her yerinde “Otizm Farkındalık Ayı” etkinliklerinin düzenlendiğini de belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, yenilenen portalın açılışının da böyle anlamlı bir zamana denk gelmesinden ayrıca çok mutlu olduklarını ifade ederek bu fırsatı kendilerine verdikleri için Tohum Otizm Vakfı’na ve portalın yenilenme sürecinde emeği geçen tüm uzmanlara teşekkürlerini sundu.



Tepe Savunma ve Güvenlik Hakkında:



1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, şu anda 13 bin personel sayısı ile 500’e yakın kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Banka, sanayi tesisi, iş merkezi, AVM güvenliği yanı sıra deniz limanlarının fiziki güvenliğini ve entegre güvenlik hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri arasında; Akbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Arçelik, OMV Petrol Ofisi, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası, Doğuş Oto, ODEA Bank, Philip Morris, Aras Kargo, US Grup Lojistik Taşımacılık gibi Türkiye'nin kendi sektörlerinde lider kuruluşları yer alıyor.



Tohum Otizm Vakfı Hakkında:



Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.